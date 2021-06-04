Fenerbahçe'de gündem Marcelo

Fenerbahçe'de ilk döneminde büyük bir başarısızlık yaşayan Ali Koç, seçimleri kazanması halinde sol beke özür hediyesi olarak Marcelo'yu getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin sezona damga vuracak transferi Marcelo konusunda sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

MARCELO REAL MADRID'DEN AYRILACAK

Ali Koç’un, “Sağ bek ve sol bekte fırsat transferleri olabilir.” sözlerinin ardından dün Marca’da yer alan haber, sarı-lacivertlileri fazlasıyla heyecanlandırdı.

İspanyol gazetesi, Real Madrid’in kadroda yeni bir yapılanmaya gideceğini duyurdu.

Takımdan ayrılacak isimler arasında Marcelo’nun yanı sıra Isco ve Bale’in bulunduğu, bu oyuncuların gönderilmesiyle bütçede yaklaşık 50 milyon euroluk bir rahatlama sağlanacağı kaydedildi.

ROBERTO CARLOS VE MESUT ÖZİL DEVREDE

Fenerbahçe için bir diğer sevindirici gelişme ise şu ana kadar dünyaca ünlü sol beke talip olan başka bir takımın çıkmamış olması. Ali Koç, Roberto Carlos ve Mesut Özil kozlarını da kullanarak bu transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor.

Her iki ismin de Marcelo ile ilk teması kurarak Fenerbahçe hakkında bilgi vermeye başladıkları öne sürüldü.

Koç’un, 25-26 Haziran’da yapılacak genel kurulda, başarısızlıkla geçen ilk başkanlık dönemi sonrası Marcelo bombasını açıklayarak yeni bir heyecan yaratmak istediği belirtildi.