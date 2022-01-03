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    Fenerbahçe'de gündem yoğun: Bazı oyuncular yol ayrımında!

    Fenerbahçe'de gündem teknik direktör olurken, devre arasında gönderilmesi planlanan oyuncular konuşulmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe'de hangi oyuncular gönderilecek?
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 13:35
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    Fenerbahçe'de gündem yoğun: Bazı oyuncular yol ayrımında!

    Fenerbahçe'de işler iyi gitmezken, Vitor Perira'nın ardından yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor.

    Perira'nın ayrılmasının ardından birkaç isim öne çıkarıldı ancak herhangi bir anlaşma sağlanmadı.

    Bu gelişmelerin üzerine Ali Koç'un koronavirüse yakalanması eklenince, takımda moraller bozuldu.

    Fenerbahçe ikinci sezona her anlamda dinamik ve sağlam başlamak isterken, gönderilecek oyuncular konuşulmaya başlandı.

    Devre arasında bir golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, bazı oyuncularla ise yolları ayırmayı planlıyor.

    Oldukça yoğun bir gündemi olan ve yeni rotasını henüz belirlemeyen takımın, Koç'un iyileşmesinin ardından yeni hamleler atması bekleniyor.

    Peki, Fenerbahçe'de hangi oyuncular gönderilecek? İşte yanıtı...

    FENERBAHÇE'DE HANGİ OYUNCULAR GÖNDERİLECEK?

    İranlI forvet Allahyar Sayyadmanesh’in takıma dönmesi beklenirken, yapılacak olan transferler için yer açılması gerekiyor.

    Marcel Tisserand’a, Fransa’dan St. Etienne, Almanya’dan Hertha Berlin, Filip Novak’a Çekya’dan Sparta Prag, Luiz Gustavo’ya Flamengo talip olurken, Mergim Berisha ile de Alman ve Avusturya kulüpleri ilgileniyor.

    Fenerbahçe de gündem yoğun: Bazı oyuncular yol ayrımında! #1

    KİM VE SZALAİ İÇİN KRİTERLER YÜKSEK

    Kim Min-Jae ve Attila Szalai için çok sayıda Avrupa kulübü kapıyı çalarken, bu oyuncuları satmayı düşünmeyen Fenerbahçe, çok cazip bir teklif olması durumunda masaya oturacak.

    Bu çerçevede Kim’i Napoli, Tottenham, Szalai’yi ise Milan ve Napoli takımlarının istediği belirtildi.

    Fenerbahçe de gündem yoğun: Bazı oyuncular yol ayrımında! #2

    MEYER KİRALANACAK

    Ayrıca Max Meyer ve Sayyadmanesh’in de Süper Lig ekiplerine kiralanması gündeme geldi.

    Fenerbahçe de gündem yoğun: Bazı oyuncular yol ayrımında! #3


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