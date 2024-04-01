Fenerbahçe'de günün idmanı gerçekleşti

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam etti.
Hazırlıklar yarın akşam devam edecek
Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış