Fenerbahçe'de günün idmanı gerçekleşti
İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam etti.

Hazırlıklar yarın akşam devam edecek

Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)