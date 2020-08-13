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    Fenerbahçe'de Gustavo farkını ortaya koydu

    Her sezon öncesi olduğu gibi Fenerbahçe'de kas, dayanıklılık ve hız ölçümleri tamamlandı. Buna göre, takımın en hızlı ismi Ozan Tufan oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 09:14
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 09:14
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    Fenerbahçe'de Gustavo farkını ortaya koydu

    Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi futbolcuların fiziksel potansiyellerini ortaya çıkarmak için yapılan ölçümler tamamlandı.

    Fenerbahçe de Gustavo farkını ortaya koydu #1

    GUSTAVO FARKINI ORTAYA KOYDU

    Yapılan fiziksel testlere göre sarı-lacivertlerde en hızlı futbolcu Ozan Tufan çıktı.

    Takımın en dayanıklı iki oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile Luiz Gustavo olurken, Fenerbahçe'de yağ oranı en düşük isimler ise Nabil Dirar, Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş gösterildi.

    Bu isimler testlerin en hızlısı olarak gösterilirken, sezon öncesi idmanlar da tüm hızıyla sürüyor.

    Fenerbahçe de Gustavo farkını ortaya koydu #2

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