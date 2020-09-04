Fenerbahçe'de Harun Tekin kaleyi devralıyor

Geçtiğimiz sezon formasını Altay Bayındır'a kaptıran 31 yaşındaki kaleci Harun Tekin, hazırlık kampında gösterdiği performansla formasına kavuşmak üzere.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılandırması devam ederken, Erol Bulut'un kaleci tercihi de belli oluyor.

ALTAY YEDEĞE, HARUN KALEYE

2018-19 sezonunda Bursaspor'dan transfer edilen Harun Tekin, geçen sezon formasını Altay Bayındır'a kaptırmıştı. 22 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla alkış alsa da Alanyaspor maçındaki yediği hatalı gol Erol Bulut'u düşündürdü.

Bu sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen Bulut, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada Harun Tekin'e şans vermiş ve 31 yaşındaki kaleci de performansıyla kalede güven vermişti.

"HERKES FARKLI BİR HARUN İZLEYECEK"

Antrenmanlardaki hırslı yapısıyla da dikkat çeken Harun'un ilk 11'i geri aldığı öğrenilirken "Tekrar 1 numara olmak istiyorum. Yeni sezonda herkes farklı bir Harun izleyecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yıllık 1.5 milyon euro kazanan Harun Tekin'in, sözleşmesinde yüzde 15 indirime gittiği öğrenildi. Bu fedakârlık yönetimin de beğenisini topladı.