Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

DHA
Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında çift kale maç yapıldı.
İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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