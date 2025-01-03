Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
DHA

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında çift kale maç yapıldı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editor