Fenerbahçe'de Hatayspor maçının hazırlıkları devam etti

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sahada ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.