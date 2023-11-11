Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sakatlık süreci sonrasında süre aldığı Ludogorets maçında da etkili bir performans ortaya koyamadı.

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Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle transfer ettiği Cengiz Ünder, şimdiye kadar bekleneni veremedi..

Sarı-lacivertlilerde 15 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle Marsilya'dan transfer edilen milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyordu.

Transfer olduğu günden bu yana taraftarların da performansını merak ettiği isimlerin başında gelen milli futbolcunun gösterdiği performans şimdiye kadar tatmin edici olmadı.

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İsmali Kartal, Ludogorets karşısında Cengiz'i 76. dakikada sahaya sürdü. Ancak 26 yaşındaki hücum oyuncusu, oyunda kaldığı kısa sürede hiçbir varlık gösteremedi.

Sadece 9 kez topla buluşan Cengiz, 6 pas denemesinin 4'ünde isabet sağladı, 3 ikili mücadelenin 2'sini kaybetti ve hiçbir hücum aksiyonunda bulunamadı.

İsmail Kartal ve kurmayları da hazırladıkları bir videoyla yıldız futbolcuya hatalarını göstererek kendisini toparlamasını istedi.

7 maçta 1 asist

Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Cengiz bu sezon 7 maçta sadece 1 asistle takıma katkı sağladı.

Cengiz, 15 milyon euro bedelle Marsilya'dan transfer edilmişti.