- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe'de hedef bu hafta da gol yememek
Fenerbahçe'de hedef bu hafta da gol yememek
- Haber Merkezi
- 11.09.2021 - 09:40
- Güncelleme : 11.09.2021 - 09:53
Fenerbahçe 'de Vitor Pereira rekor kırmanın eşiğini geldi. İlk 3 haftada 3 galibiyet alan Fenerbahçe ayrıca rakiplerinden gol yemedi.
Fenerbahçe, 4.haftada oynayacağı Sivasspor mücadelesini de gol yemeden kazanırsa lig tarihinde ilk kez sezona üst üste 4 maçı gol yemeden kazanarak başlayacak.
BU SEZON FENERBAHÇE
Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
Altay 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe * Sivasspor
EN SON 103 GOLLÜ ŞAMPİYONLUKTA VAR
Fenerbahçe en son 1988-89 sezonunda ilk 4 maçını gol yemeden bitirmiş ancak bu maçların iki tanesini berabere tamamlamıştı. Fenerbahçe sözü geçen sezonu 103 golle rekor kırarak şampiyon bitirmiş, tarihe geçen bir performans sergilemişti.
1988-89 SEZONU FENERBAHÇE
Çaykur Rizespor 0-5 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-0 Altay
K. Maraşspor 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-0 Samsunspor
Fenerbahçe 2009-10 sezonunda lig tarihinin başlangıç rekorunu kırmıştı. Christoph Daum yönetimindeki takım ilk 8 maçta 8 galibiyet almış ancak sezonu şampiyon tamamlayamamıştı. Fenerbahçe ilk 8 maçını kazanırken sadece 3 gol yemişti. İlk 4 haftada ise 2 gol yemişti.