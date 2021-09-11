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    Fenerbahçe'de hedef bu hafta da gol yememek

    Fenerbahçe'de hedef bu hafta da gol yememek

    Vitor Pereira ile resmi maçlarında kayıp yaşamayan Fenerbahçe, 4.haftada Sivasspor mücadelesini de gol yemeden kazanırsa Portekizli teknik adam kulüp tarihine geçecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 09:53
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    Fenerbahçe 'de Vitor Pereira rekor kırmanın eşiğini geldi. İlk 3 haftada 3 galibiyet alan Fenerbahçe ayrıca rakiplerinden gol yemedi.

    Fenerbahçe, 4.haftada oynayacağı Sivasspor mücadelesini de gol yemeden kazanırsa lig tarihinde ilk kez sezona üst üste 4 maçı gol yemeden kazanarak başlayacak.

    BU SEZON FENERBAHÇE

    Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe

    Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

    Altay 0-2 Fenerbahçe

    Fenerbahçe * Sivasspor

    Fenerbahçe de hedef bu hafta da gol yememek #1

    EN SON 103 GOLLÜ ŞAMPİYONLUKTA VAR

    Fenerbahçe en son 1988-89 sezonunda ilk 4 maçını gol yemeden bitirmiş ancak bu maçların iki tanesini berabere tamamlamıştı. Fenerbahçe sözü geçen sezonu 103 golle rekor kırarak şampiyon bitirmiş, tarihe geçen bir performans sergilemişti.

    1988-89 SEZONU FENERBAHÇE

    Çaykur Rizespor 0-5 Fenerbahçe

    Fenerbahçe 4-0 Altay

    K. Maraşspor 0-0 Fenerbahçe

    Fenerbahçe 0-0 Samsunspor

    Fenerbahçe de hedef bu hafta da gol yememek #2

    Fenerbahçe 2009-10 sezonunda lig tarihinin başlangıç rekorunu kırmıştı. Christoph Daum yönetimindeki takım ilk 8 maçta 8 galibiyet almış ancak sezonu şampiyon tamamlayamamıştı. Fenerbahçe ilk 8 maçını kazanırken sadece 3 gol yemişti. İlk 4 haftada ise 2 gol yemişti.

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