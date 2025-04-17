Fenerbahçe'de hedef Filip Kostic'in bonservisini almak

Haber Merkezi

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in bonservisini almaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Tuttsport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Sırp futbolcunun bonservisi için Juventus'a 3 milyon euro'luk teklifte bulundu.

FENER 3 VERİYOR, JUVE 4 MİLYON EURO İSTİYOR

Juventus'un beklentisinin ise 4 milyon euro olduğu yazıldı.

Fenerbahçe ile Juventus'un arasındaki iyi ilişki ile birlikte Kostic'in de Fenerbahçe'de kalmak istemesi nedeniyle temasların devam ettiği belirtildi.

ANLAŞMA YAKIN

Kostic'in transferi için önümüzdeki birkaç haftanın önemli olduğu ifade edildi.

İki takım arasındaki 1 milyon euroluk farka rağmen tarafların transferi bitirmeye kararlı olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.