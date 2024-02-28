Fenerbahçe'de hedef Fred ve Becao'yu Hatayspor maçına yetiştirmek Fenerbahçe kupada rotasyona gitmesinin ardından Süper Lig'deki Hatayspor maçında ideal 11'ine dönüyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlıklarını atlatan Fred ve Becao'nun Hatayspor maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

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Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne deplasmanına 3-0 yenilerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe, tamamen Süper Lig'e odaklandı.

Başkent ekibine karşı büyük bir rotasyona giden İsmail Kartal, Süper Lig'deki Hatayspor maçında yeniden ideal 11'ine dönmeye hazırlanıyor.

İsmail Kartal ilk 11'de oynamalarını istiyor

Cumartesi akşamı saat 19.00'da deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın gözü Fred ve Rodrigo Becao'da.

Her iki futbolcu da sakatlıklarını atlatırken, deneyimli teknik adam hem Fred hem de Becao'yu ilk 11'de değerlendirmek istiyor.

Fred için son karar maç öncesi verilecek

TRT Spor'un haberine göre; Fred'in durumu yakından takip edilirken, Brezilyalı futbolcuyla ilgili son karar maç öncesi sağlık ekibi tarafından verilecek.

Becao da şans bulabilir

Fred gibi sakatlığını atlatan ve ligdeki Kasımpaşa ile kupadaki Ankaragücü maçında kadroya alınan Becao da şans bulması beklenen bir diğer isim.

Djiku'nun kart cezası sebebiyle forma giyemeyeceği maçta teknik direktör İsmail Kartal, Çağlar Söyüncü'nün yanında Becao'yu değerlendirmek istiyor.

Buna karşın haber detayında stoper bölgesi için Jayden Oosterwolde'nin bir adım önde olduğu vurgulandı.

İrfan Can ve King oynayamayacak

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan ve 2 hafta sonra sahalara dönmesi beklenen İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Hatayspor'a karşı da forma giyemeyecek.