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Fenerbahçe'de her şey şampiyonluk için! Ali Koç'tan prim kararı

Fenerbahçe'de her şey şampiyonluk için! Ali Koç'tan prim kararı Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray maçına kadar oynanacak 4 maç için tam 160 milyon lira prim belirledi.