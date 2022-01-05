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    Fenerbahçe'de hoca adaylarında son durum

    Vitor Pereira'nın ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni hocanın bu hafta açıklanması bekleniyor. En güçlü aday Slaven Bilic.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 10:01
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    Fenerbahçe'de hoca adaylarında son durum

    Sarı-lacivertliler, teknik adam arayışına son noktayı koymaya hazırlanıyor.

    Beşiktaş maçının ardından Vitor Pereira’nın görevine son verilmişti. Sonrasında yönetimin temasa geçtiği ilk isim Joachim Löw oldu. Ancak Alman çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerde beklenen ilerleme kaydedilemedi. Fenerbahçe, diğer adaylara yöneldi.

    Fenerbahçe de hoca adaylarında son durum #1

    LÖW'DE UMUT VAR

    Löw defterinin kapandığı düşünülürken, sürpriz gelişmeler yaşandı. Sezon ortasında takım almaya sıcak bakmayan tecrübeli teknik adamın bu düşüncesinde geri adım attığı ve görüşmelerin yeniden başladığı kaydedildi. Ali Koç, başından beri 1 numaralı hedefi olan Löw için tüm imkanları zorluyor.

    JESUS İNATÇI ÇIKTI

    Jorge Jesus ile Fenerbahçe arasında yoğun şekilde süren görüşmelerde taraflar bir türlü orta yolu bulamadı.

    Portekizli çalıştırıcı şu anda sadece Sarı-Lacivertliler ile temas halinde olsa da taleplerinde geri adım atmıyor. Tecrübeli teknik adamın ekibiyle birlikte senelik 4 milyon euro maaş istemesi yönetimi zorluyor.

    Jesus’un bunun dışında geniş transfer bütçesi talep ettiği de kaydedildi. Fenerbahçe yönetiminin çabaları şimdilik tecrübeli hocanın taleplerini aşağı çekmesi için yeterli olmadı.

    Fenerbahçe de hoca adaylarında son durum #2

    BILIC SEZONU GALİBİYETLE KAPATTI

    Slaven Bilic, dün Beijing Guoan’ın başındaki son maçına Shenzhen deplasmanında çıktı.

    Hırvat teknik adamın takımı, sezonun son müsabakasını Yongjing Cao’nun tek golüyle kazanmayı bildi. Beijing ligi 5. sırada bitirdi.

    Fanatik'te yer alan habere göre; Bilic’in, kendisine söz veren kulüp başkanı Zhou Jinhui ile görüşerek sözleşmesini feshedeceği kaydedildi.

    Löw ve Jesus ile önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanamaması halinde Hırvat hocaya resmi teklifin yapılması ve Bilic’in yeni teknik adam olarak göreve başlaması bekleniyor.

    Fenerbahçe de hoca adaylarında son durum #3

    KOVAC'LA TEMAS KURULDU

    Niko Kovac’ın adı daha önce de Fenerbahçe ile anılmıştı. Hırvat teknik adam son olarak Monaco’yu çalıştırdı ve geçen hafta kendisiyle yollar ayrıldı.

    Hırvatistan basınında dün çıkan haberlerde, Sarı- Lacivertliler’in 50 yaşındaki teknik adamın durumunu öğrenmek için harekete geçtiği belirtildi.

    Ali Koç’un, Kovac’ın şartlarını uygun bulması halinde teklif yapacağı öne sürüldü. Başarılı çalıştırıcı Monaco’da özellikle Aurelien Tchouameni ve Sofiane Diop gibi oyuncuların gelişiminde büyük pay sahibi olmuş, geçen sene genç kadroyla ligi 3. bitirmişti.

    Fenerbahçe de hoca adaylarında son durum #4


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