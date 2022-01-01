Fenerbahçe'de hocasız geçen 347 gün

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başkan seçilmesinden bu yana tam 1308 gün geçti. Sarı-lacivertlilerin bir numarası bu süreçte takımı 347 gün boyunca hocasız bıraktı. Taraftarlar kızgın.

Bundan tam 1.308 gün önce, nice başarılara şahitlik etmiş Saracoğlu Stadı'nda tarihî bir an yaşandı.

Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'a karşı girdiği yarışı 16.092'ye 4.644 gibi ezici bir oy farkıyla kazandı. Milyonlarca sarı-lacivertlinin rüyası gerçek olmuştu. Ancak, o günden bugüne dikiş tutmadı. Ali Koç başkanlık koltuğuna oturduğunda Aykut Kocaman da Fenerbahçe Teknik Direktörü pozisyonundaydı. Yeni başkan, eski hocayla çalışmak istemedi.





TRİBÜNLERİ DİNLEDİ

Tribünlerin sesine kulak verip, teknik direktör değiştiren Ali Koç'un bu değişimi için 24 gün bekledi Fenerbahçe camiası. 27 Haziran 2018'de, "Görev sürem boyunca çalıştığım ilk ve son hoca olur" temennisiyle Cocu'ya imza attıran Koç'un Hollandalıyı kapının önüne koyması için 123 gün yetti. Malum, başkan geçiş hocalarını saymıyor. Bu sebeple Erwin Koeman'ı pas geçiyoruz. Yine tribün baskısı girdi devreye. Cocu'dan 51 gün sonra Ersun Yanal geçti dümene.





GEÇİŞLER SAYILMIYOR

Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son hoca unvanlı Ersun Yanal devraldığı takımla sezonu tamamladı ama yeni sezonda finiş göremedi. 441 gün süren macera ilginç bitti. Görevden resmen ayrıldı ama 3 Mart'ta Trabzon'a yenilerek bırakmayı tercih etti. O sezonu Zeki Göle ve Tahir Karapınar'la geçiştirdi Fenerbahçe. Erol Bulut'un Yanal'dan bayrağı teslim alması tam 169 gün sonra gerçekleşti ama onun da ömrü uzun olmadı. 214 gün sonra Erol Bulut ile yollar ayrıldı.





KALİBRESİ TUTMADI

Fenerbahçe taraftarının yüzünü en çok güldüren, ancak Başkan Ali Koç'un tabiriyle "geçiş hocası" olduğu için sayamadığımız Emre Belözoğlu'dan sonra, "Bielsa kalibresinde" bir teknik direktör bekleyenler Vitor Pereira'yla teselli buldu!

Bulut'tan Pereira'ya 103 gün geçmişti. Portekizlinin bir hikâyeyi daha yarıda bırakması için 170 gün yetti.

Bugün 1 Ocak 2022, Fenerbahçe an itibarıyla 13 gündür hocasız. Ali Koç'un başkanlığındaki 1.308 günün 347'si gibi…

Sarı-lacivertli taraftarlar yeni hocayı sabırsızlıkla bekliyor.