Fenerbahçe'de iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kulüp, takım oyuncularından ve teknik ekipten bir çalışan olmak üzere iki kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Can Bartu Tesislerinde bugün yapılan koronavirüs tanı testinde iki kişinin pozitif olduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.



Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir.





"TEDAVİLERİNE BAŞLANMIŞTIR"

Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.



Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada testi pozitif çıkan kişilerin isimleri açıklanmadı.