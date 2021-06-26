Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç dönemi

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday Ali Koç, 6 bin 459 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçimi yapıldı.

Gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ali Koç, tek aday olarak seçime girdi.

ALİ KOÇ, YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Seçimde 6682 kongre üyesinin oy kullandığı açıklandı.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Ali Koç, tek aday olarak girdiği seçimde 6459 oyla yeniden başkan oldu.

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"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Sonucun açıklanmasının ardından kameraların karşısına geçen Ali Koç, şunları söyledi:

"Tüm üyelerimize, taraftarlarımıza, tüm çubuklu sevdalılarına çok çok teşekkür ediyorum, tekrar sağolun varolun. Son günlerde yaşananlardan burada gösterdiğiniz reaksiyon beni ve arkadaşlarımı fazlasıyla umutlandırdı. Yapacak çok işimiz var. Bu sevgiye, bu güvene, bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı sizlere temenni ediyorum. Beklentilerin farkındayız."





ALİ KOÇ'UN ASİL VE YEDEK LİSTESİ

Seçime tek aday olarak giren Ali Koç'un yönetim kurulu asil ve yedek listesi ise şöyle:

Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.