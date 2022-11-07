Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sakatlandı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın adalesinde yırtık tespit edildi. Eğribayat en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'den kiralık olarak transfer ettiği file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın sakatlandığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımın ikinci kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın adalesinde yırtık tespit edildi.

İki hafta sahalardan uzak kalacak

Vole'nin haberine göre; genç eldivenin en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de ikinci kaleci olarak yedek kulübesinde Ertuğrul Çetin görev bekleyecek.

Henüz Fenerbahçe forması giyemedi

Sezon başında Göztepe'den kiralanan İrfan Can, henüz Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta forma şansı bulamadı.