Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan büyük hata! Balotelli golü attı Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor karşılaşmasında büyük bir hata yaptı.

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Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, gole sebebiyet veren bir hataya imza attı.

İrfan Can'dan büyük hata

Dakikalar 25'i gösterdiğinde İrfan Can'ın sağ tarafındaki Alexander Djiku'ya doğru gönderdiği pasta araya giren Mario Balotelli sağ ayağıyla plase bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Kadıköy'de tribünler, gol sonrası İrfan Can'a destek verdi.

Maçta oynamasına karar verildi

Maçtan önce PFDK'nın verdiği kararda değişiklik yaşanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 1 maç ceza alan Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile ilgili yaptığı açıklamada, dosyada esas hakkında karar verilinceye kadar Tahkim Kurulu Talimatı’nın 20. maddesi uyarınca uygulamanın durdurulmasına oy birliği karar verdiklerini açıkladı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)