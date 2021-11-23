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    Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci fırtınası

    Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana tartışmaların odak noktasında olan İrfan Can Kahveci son dönem performansı ile parmak ısırtıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 10:59
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    Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci fırtınası

    Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye imza attı, ancak geldiği günden beri sakatlıklarla boğuştu. İrfan, bir türlü beklenen katkıyı veremedi.

    Ancak Milli oyuncunun Konyaspor maçıyla birlikte dönüşü muhteşem oldu. Konya’da jeneriklik bir frikik golü atan İrfan, Antwerp deplasmanında asist yaptı.

    Fenerbahçe de İrfan Can Kahveci fırtınası #1

    TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

    Yıldız futbolcu, Kayseri karşısında iyi oynasa da kaçırdığı penaltıyla hüsran yaşadı. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinde ise yine sahanın yıldızlarından biri oldu. İrfan, Mesut’un golünde verdiği muhteşem pasla alkış aldı. Başarılı futbolcu, artık takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

    Fenerbahçe de İrfan Can Kahveci fırtınası #2

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