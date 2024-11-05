Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor’a karşı oynanan maçta İrfan Can Kahveci, 65. dakikada oyuna dahil olmuş ve yalnızca 10 dakika sonra Edin Dzeko’nun golünde asist yaparak skora katkı sağlamıştı.

Mücadele sırasında sakatlanan İrfan Can’ın durumunun ciddi olduğu açıklandı. Fenerbahçe Kulübü oyuncunun sol üst arka adelesinde kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

MİLLİ YILDIZDA YIRTIK ŞÜPHESİ

Maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağlık kontrollerinden geçen milli futbolcunun adalesinde yırtık olduğu açıklandı.

Yapılan MR incelemelerinde 29 yaşındaki futbolcunun adale bölgesinde yırtık tespit edildiği ve bu nedenle en az 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

İrfan Can Kahveci’nin, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak AZ Alkmaar maçı ve Süper Lig'deki Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında forma giyemeyeceği kaydedildi.

Yıldız futbolcunun 7 Aralık'taki Beşiktaş derbisine yetişmesi için ise tedavi sürecinin titizlikle sürdüğü bildirildi.

TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen İrfan Can, Fenerbahçe'nin önemli maçlarında takımı yalnız bırakmak zorunda kalacak.

Bu süreçte futbolcunun en kısa sürede sahalara dönebilmesi için özel bir tedavi programı uygulanacak.