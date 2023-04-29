Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Sivasspor karşısında doğrudan kırmızı kart gördü

Süper Lig'de 32. haftanın kritik mücadelesinde Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler 2-0 öndeyken 10 kişi kaldı.
VAR incelemesinin ardından kırmızı çıktı
İlk yarının uzatma anlarında İrfan Can Kahveci, orta sahada Samuel Saiz'a müdahalede bulundu ve sarı kart gördü.
Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası pozisyonu izledi ve kararını değiştirerek İrfan Can'a 45+5'te kırmızı kart gösterdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)