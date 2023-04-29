Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Sivasspor karşısında doğrudan kırmızı kart gördü

Süper Lig'de 32. haftanın kritik mücadelesinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler 2-0 öndeyken 10 kişi kaldı.

VAR incelemesinin ardından kırmızı çıktı

İlk yarının uzatma anlarında İrfan Can Kahveci, orta sahada Samuel Saiz'a müdahalede bulundu ve sarı kart gördü.

Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası pozisyonu izledi ve kararını değiştirerek İrfan Can'a 45+5'te gösterdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Sivasspor karşısında doğrudan kırmızı kart gördü
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Sivasspor karşısında doğrudan kırmızı kart gördü

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)