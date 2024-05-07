Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta sonra oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

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Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray ile zirve yarışında olan Fenerbahçe, puanını 90 yaparak son 3 haftaya rakibinin 6 puan gerisinde girdi.

Düşme hattının hemen üstünde olan Konyaspor ise 37 puana yükseldi.

Osayi ve İrfan sakatlandı

Bu müsabakanın ikinci yarısında ise Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden geldi.

Sarı-lacivertli takımda Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci, yaşadıkları sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.

İki ismin yerine ise Mert Müldür ve Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

Galatasaray derbisinde yok

Sakatlık geçiren milli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sol alt adalesinde 2.derece yırtık tespit edildi. Hücum oyuncusunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İrfan Can Kahveci'nin, ligin 37. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

46 maçta 30 gole etki yaptı

Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta forma şansı bulan İrfan Can Kahveci, 18 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.