Fenerbahçe'de İsmail Kartal, KAP'ta Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile yapılan anlaşmayı KAP'a duyurdu.

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile resmi sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." denildi.

Üçüncü dönemi

Daha önce 2014-15 ve 2021-22 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulüpteki üçüncü dönemine başlamış oldu.

Fenerbahçe'yi çalıştıran Türk teknik adamlar arasında en yüksek puan ortalamasına sahip olan 62 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'nin başında 1 Süper Kupa kazandı.