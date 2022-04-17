- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe'de İsmail Kartal zirvede
Fenerbahçe'de İsmail Kartal zirvede
Fenerbahçe'de en yüksek puan ortalaması yakalayan yerli teknik adamlar listesinde İsmail Kartal zirvede yer alıyor.
- 17.04.2022 - 10:00
- Güncelleme : 17.04.2022 - 10:10
Fenerbahçe 'de İsmail Kartal’ın başarılı performansı devam ediyor.
Sar-lacivertlilerde en yüksek puan ortalaması yakalayan yerli teknik adamlar listesinde İsmail Kartal zirvede yer alıyor.
Maç başına 2.21 puan ortalaması
Kartal, 47 karşılaşmada 104 puanla maç başına 2.21 ortalama tutturdu.
Kartal'ın ardından sırasıyla Mustafa Denizli (51 maç/110 puan) 2.16, Aykut Kocaman (142 maç/296 puan) 2.08, Erol Bulut (30 maç/59 puan) 1.97 ve Turhan Sofuoğlu da (19 maç/36 puan) 1.89 puan ortalamaları yakaladı.