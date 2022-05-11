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    Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan transfer raporu

    Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan transfer raporu

    Fenerbahçe'de gelecek sezon kalıp kalmayacağı belli olmamasına karşın bir transfer raporu hazırlayan İsmail Kartal, yeni sezonun rotasını çizdi.
    • 11.05.2022 - 19:25
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 19:44
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    Fenerbahçe’de tüm dikkatler “Yeni sezonda teknik direktör kim olacak?” sorusunun cevabını çevrilmişken, diğer yandan halihazırda bu görevi yürüten İsmail Kartal’ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer yapılacak mevkiler ve gönderilecek oyuncuların belirlenmesine çalışılıyor.

    Sarı-lacivertli kulüpte yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen transfer planları şöyle:

    Fenerbahçe de İsmail Kartal dan transfer raporu #1

    Sosa ve Berke yolcu

    Sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcular arasında yer alan Jose Sosa ve kaleci Berke Özer’le yollar kesin olarak ayrılacak.

    Berke’nin kariyerine Avrupa’da devam edeceği daha önce açıklanmıştı.

    Sözleşmesi biten bir başka oyuncu Serdar Aziz de yıllık 900 bin eurodan 2 yıllık anlaşma teklifini kabul ederse imzalar atılacak.

    Fenerbahçe de İsmail Kartal dan transfer raporu #2

    Mesut Özil ile yolların ayrılması planlanıyor

    Sözleşmeleri gelecek sezon da devam edecek Gustavo, Valencia, Berisha, Novak, Mesut Özil, Ozan Tufan ve kiradan dönecek Lemos, Samatta ile yol ayrımına gidilmesi bekleniyor.

    Sangare’nin takımda kalması için tek avantajı Türk olması, Tisserand ise çok yönlü iyi bir yedek ve profesyonel olması sayesinde takımda tutulabilir.

    Fenerbahçe de İsmail Kartal dan transfer raporu #3

    "Szalai ve Min Jae ayrılırsa alternatif bulmalıyız"

    İsmail Kartal’ın raporunda, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alan Kim Min Jae, Attila Szalai ve Diego Rossi’nin takımdan ayrılma ihtimalleri dikkate alınarak, bu oyunculara alternatifler bulunması gerektiği uyarısı da yer aldı.

    Fenerbahçe de İsmail Kartal dan transfer raporu #4

    "Ferdi ve Altay için de alternatif lazım"

    Kartal, bu futbolcuların yanı sıra Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel ve Altay’a da alternatif gerektiğini ifade etti.

    Raporda transferde önceliğin santrfor mevkisine verilmesi gerektiği belirtildi ve bu bölge için Moussa Sow ile Mamadou Niang kalitesinde bir golcü alınmasının şart olduğu bildirildi.

    Tecrübeli teknik adam ayrıca sol bek, takımı daha atak oynatacak bir ön libero ve sekiz numara oynayabilecek oyuncular alınması gerektiğini de kaydetti.

    Fenerbahçe de İsmail Kartal dan transfer raporu #5


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