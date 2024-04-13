Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ameliyat oldu Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat edildiğini duyurdu.

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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Jayden Oosterwolde, Olympiakos maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı.

Hollandalı futbolcu, maçın 43. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadı. Oosterwolde'nin yaşadığı sakatlık sonrası yapılan incelemelerde, sezonu tamamlamasının mümkün olmadığı belirlenmişti:

Ameliyat oldu

Fenerbahçe, Hollanda'ya giden Jayden Oosterwolde'nin ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde, yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Taraftar bir an önce dönmesini bekliyor

Fenerbahçe taraftarları, genç oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşmasını ve sahalara geri dönmesini bekliyor.