Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde kararı: Mevkisi yine değişiyor

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euroya Brighton'a satılmasının ardından sol bekte oynatılan Jayden Oosterwolde, beklentileri karşılayamadı.

Jorge Jesus döneminde sol bek olarak alınan, İsmail Kartal döneminde stopere evrilen başarılı futbolcu, sol bekte Jose Mourinho'nun da gözüne giremedi.

SOL STOPERE GEÇECEK

ESH Spor muhabiri Ercan Ertan'ın haberine göre; Portekizli teknik direktörün, Hollandalı futbolcuyu önümüzdeki haftalarda sol stoper olarak oynatacağı öğrenildi.

Sol bek pozisyonunda ise Filip Kostic'e şans verilecek. Genç futbolcunun savunma performansını beğenen Mourinho'nun, Kostic'in olduğu maçlarda Oosterwolde'yi de as stoper olarak konumlandıracağı kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ YÜKSELİŞTE

Piyasa değeri 15 milyon euroya kadar yükselen 23 yaşındaki oyuncunun, stoper pozisyonunda değerinin daha da artması bekleniyor.