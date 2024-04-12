Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sezonu kapattı Fenerbahçe'de Olympiakos maçında sakatlanan Jayden Oosterwoolde sezonu kapattı. Genç futbolcu ameliyat için Hollanda'ya gidecek.

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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Jayden Oosterwolde, Olympiakos maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı.

Hollandalı futbolcu, maçın 43. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadı. Oosterwolde'nin yaşadığı sakatlık sonrası yapılan incelemelerde, sezonu tamamlamasının mümkün olmadığı belirlendi.

Hollanda'da tedavi olacak

Fenerbahçe'nin sağlık ekibi, Oosterwolde'nin durumunu değerlendirdikten sonra genç futbolcunun ameliyat olması gerektiğine karar verdi.

Oosterwolde'nin tedavisi için bugün Hollanda'ya gitmesi planlanıyor. Ameliyat süreci ve rehabilitasyon süreci, genç oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını belirleyecek.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal ve taraftarlar, Oosterwolde'nin sakatlığı nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, genç futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

41 maçta oynadı

Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 41 resmi maçta forma giydi.

Oyuncu, hem sol bek hem de stoper olarak büyük beğeni kazanmıştı.

Trabzonspor maçında gündemden düşmedi

22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz ay oynanan Trabzonspor maçının ardından sahaya giren taraftara tekme atarak uzun süre gündemde kalmıştı.

Başarılı futbolcu bu hareketi nedeniyle PFDK'dan bir maç ceza aldı.