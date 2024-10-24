Haberler



Futbol



Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yerine Maxim De Cuyper geliyor

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yerine Maxim De Cuyper geliyor Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hollandalı yıldızın şok sakatlığı sonrasında sol bek arayışlarına başladı. Listesine birçok ismi dahil eden sarı-lacivertliler son olarak Club Brugge'da forma giyen Maxim De Cuyper'i gündemine aldı.