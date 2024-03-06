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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye teklifler geliyor

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye teklifler geliyor Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde için yüksek transfer teklifleri aldığı iddia edildi. Oosterwolde için İngiltere Premier Lig ve İtalyan ekiplerinin devrede olduğu öne sürüldü.