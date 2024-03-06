Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye teklifler geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ezeli rakibi Galatasaray ile zirvede baş başa kalan sarı-lacivertli takımda savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye teklifler geliyor.
Sol bek ve stoper bölgesinde sergilediği performansla beğeni toplayan Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe'nin ciddi transfer teklifleri aldığı öne sürüldü.
Ciddi teklifler geliyor
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Oosterwolde için İngiltere Premier Lig ve İtalyan ekiplerinden ciddi teklifler alıyor.
Haberde, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun ciddi bir bonservis bedeliyle transfer olabileceği belirtildi.
Fenerbahçe bonservisine 6 milyon euro vermişti
Sarı-lacivertli takımın geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya Serie B takımı Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Hollandalı oyuncu, performansıyla çıkışa geçti.
Geçen sezon istenilen performansı sergileyemeyen Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 35 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
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