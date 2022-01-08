Fenerbahçe'de Joachim Löw ile görüşmeler sürüyor

Vitor Pereira'nın kovulmasının ardından teknik direktör adayları listesinin başında olan Joachim Löw için şartlar zorlanıyor. Son teklif yıllık 6 milyon euro...

Sarı-laciverlilerde Vitor Pereira'nın takımdan gönderilmesinin ardından birçok isim gündeme geldi.

Bu sezon lige iyi başlayan fakat devamında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de Joachim Löw ismi yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Lider Trabzonspor ile puan farkını bir türlü kapatamayan sarı-lacivertlilerde yönetim ve taraftarın arası açıldı. Portekizli hocanın gitmesinin ardından henüz bir teknik adamla anlaşamayan Ali Koç yönetimi bu nedenle de eleştiri oklarının hedefinde.

TEKLİF 6 MİLYON EUROYA YÜKSELDİ

Alman teknik adamı bir türlü ikna edemeyen Ali Koç, teklifini 1 milyon euro daha artırarak 6 milyon euroya yükseltti. Ancak Joachim Löw'ün tek isteği para değil.

Proje konusunda da ısrarcı olan deneyimli futbol adamı futbol şubesinin kendisine bağlanmasını istiyor.

LÖW'ÜN İSTEKLERİ

Kısaca Alman teknik adam, futbolu A'dan Z'ye, U11'den A takıma kadar full teslim istiyor. Ayrıca deneyimli hoca kendi scout ekibini de getirmeyi şart koştu.

Transfer de önemli şartlardan biri ama Löw büyük bir değişim yanlısı değil ve 5-6 nokta isim ile takımın istenilen seviyeye ulaşacağına inanıyor. Ancak burada büyük bir yol ayrımı var çünkü Alman futbol adamı, yönetimin çalıştığı menajerlik şirketini by-pass edebilir. Bu da görüşmelerde büyük bir sorun olarak göze çarpıyor.

MESUT ÖZİL İLE DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞTI

Alman teknik adam Mesut Özil ve Löw daha önce Alman milli takımında birlikte çalışmıştı. Löw, Almanya milli takımıyla birlikte Dünya Kupası kazanma başarısı da göstermişti.