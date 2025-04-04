Fenerbahçe'de Jose Mourinho 9 ayda 8 kart gördü

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Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon gördüğü kartlar dikkat çekiyor.

9 ayda 8 kart gören Jose Mourinho, 23 oyuncusunu geride bıraktı.

Portekizli hoca, son olarak Galatasaray'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde havlu attığı maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıktığı için kırmızı kart gördü.

9 AYDA 8 KART GÖRDÜ: 23 OYUNCUSUNU GERİDE BIRAKTI

6 sarı, 2 kırmızı olmak üzere 8. kartını hanesine yazdırdı.

Daha önce "Kasıtlı olarak bunun uzmanı değilim" yorumunu yapan 62 yaşındaki teknik adam, takımındaki 23 oyuncudan daha fazla kart gördü.

Mourinho, Fenerbahçe'den önce görev yaptığı Roma'da da bundan farklı değildi.

İtalyan ekibinde 2.5 sezon çalışan Portekizli hoca, 2021-22 döneminde 6, 2022-23'te 10 ve kovulduğu 2023-24'teki yarım sezonda 4 kez kart gördü.

KENDİ REKORUNA 3 KART KALDI

Deneyimli çalıştırıcı, 13 sarı-6 kırmızıyla toplamda 20 kez cezalandırıldı.

F.Bahçe'de 8 kart verilen The Special One (Özel biri) lakaplı hoca, 3 kart daha görmesi halinde 2022-23'de Roma'da gördüğü 10 kartlık kendi rekorunu geride bırakacak.

Mourinho kart ve disiplin cezaları nedeniyle bu sezon Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar, Midtjylland, Süper Lig'deki Göztepe, Sivas, Türkiye Kupası'nda G.Antep maçlarında tribündeydi.