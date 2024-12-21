Fenerbahçe'de Jose Mourinho topun ağzında

Haber Merkezi

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray ile olan puan farkının daha da açılma ihtimali yükseldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar da hem yönetime hem de teknik direktör Jose Mourinho'ya tepkilerini dile getirdi.

Acil koduyla toplantı yapmaya karar veren Fenerbahçe yönetiminde, Portekizli hocanın takımdan gönderilmesi gündemde.

İLK ADAY İSMAİL KARTAL

Tazminat ve çıkış maddeleri üzerinde tartışan sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun gönderilmesi durumunda hoca adayı ise geçen sezon olduğu gibi İsmail Kartal.

Tecrübeli teknik adamın bir kez daha göreve hazır olduğu da gelen haberler arasında.