Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Allan Saint-Maximin arasındaki atışma sürüyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile Allan Saint-Maximin arasındaki gerilim sürüyor.

Fenerbahçe'de Rangers maçının kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.

KADROYA ALINMAYINCA PAYLAŞIM YAPTI: MOURINHO CEVAP VERDİ

Bunun üzerine Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho ise "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur." sözleriyle yıldız futbolcuya yanıt vermişti.

MAXIMIN'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA

Bu sözlerin üzerine gece yarısı Maximin'den çok konuşulacak bir hamle daha geldi.

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından 2022 yılındaki kilosunu ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaşarak Jose Mourinho'ya yanıt verdi.

Fransız oyuncu, paylaşımında "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." ifadelerini kullandı.