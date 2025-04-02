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Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Olaylı maç sonunda ortalık yine karıştı.
MOURİNHO, BURUK'UN BURNUNU SIKTI
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı.
Okan Buruk, bu müdahalenin ardından yerde kaldı.
OKAN BURUK KÜPLERE BİNDİ
Buruk, Mourinho'nun kendisine yaptığı hareketten sonra çok sinirlendi.
Mertens, Frankowski ve teknik heyet Buruk'u zor tuttu.
Mourinho ise daha sonra kırmızı kart gördü.
(Görüntü ATV'den alınmıştır.)
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