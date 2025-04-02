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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay hareket

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay hareket Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle biten mücadelenin sonunda saha bir kez daha karıştı. Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk, bu müdahalenin ardından yerde kaldı.