Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun başı sakatlıklarla dertte

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Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR'ında sol üst arka adale kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak ve AZ Alkmaar ile Sivas maçlarını kaçıracak İrfan'da hedef milli aradan sonraki Kayseri mücadelesi. Ancak milli futbolcu o maçta da tedbiren oynatılmazsa Slavia Prag maçında dönmesi bekleniyor.

JOSE MOURINHO SIKINTILI

Oosterwolde'nin sezonu kapatması, Cengiz Ünder'den sonra İrfan Can Kahveci'nin de yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması yoğun fikstür ve uzun yolculuklarla boğuşan Mourinho'nun elini zorlaştırdı.

Yarınki AZ Alkmaar maçında Kostic, Oğuz, Levent, Bartuğ ve Samet'in Avrupa listesinde yer almaması, Djiku'nun tedbiren dinlendirilecek olması milli araya ligde ve Avrupa'da kayıpsız girme hesapları yapan Portekizli teknik adamın planlarını bozdu.

YOLCULUKLAR DA ZORLAYACAK

Fenerbahçe ayrıca 1 saat 50 dakika süren Trabzon dönüşü sonrası 1 rejenerasyon, 1 taktik idman yapıp 3 saat 55 dakika yolculukla Hollanda'da Alkmaar maçına çıkacak.

Takımın cuma 3 saat 55 dakika uçup pazar Sivas ile oynayacak olması rotasyonun yanında bir diğer zorluk olarak öne çıkıyor.