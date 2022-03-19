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    Fenerbahçe'de Jose Sosa kendisini bitirdi

    Fenerbahçe'de form düşüklüğünün ardından geçtiğimiz haftalarda geç saatlerde bir mekandan çıkarken görüntülenen Jose Sosa, artık tamamen gözden çıkartıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 11:43
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    Fenerbahçe'de Jose Sosa kendisini bitirdi

    Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, yaşadığı form düşüklüğünün ardından geçtiğimiz haftalarda geç saatlerde bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Yönetimin ve İsmail Kartal'ın tepkisini çeken Sosa, adeta kendisini bitirdi.

    YOLLAR AYRILACAK

    Kartal, ligde son 4 karşılaşmada tecrübeli öğrencisini yedek oturttu ve hiç süre vermedi.

    36 yaşındaki futbolcu artık tamamen gözden çıkartıldı. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sosa'yla yolları ayıracak. Tecrübeli orta saha oyuncusunun kariyerine ülkesi Arjantin'de devam etmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe de Jose Sosa kendisini bitirdi #1


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