Fenerbahçe'de Jose Sosa seferberliği

Sosa, Trabzon’da oynayabilecek duruma gelirse orta sahada Gustavo’nun yanında görev yapacak.

Fenerbahçe’nin oyun kurgusunda kilit isimlerden biri olan Jose Sosa’nın nihayet takımla çalışmalara başlaması sevinç yaratırken, yıldız oyuncunun Trabzon maçında forma giyebilmesi için titiz bir çalışma yürütüyor.

EN AZINDAN İKİNCİ YARIDA

Adale sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 3 maçında forma giyebilen Arjantinli, Süper Lig’de 5, Avrupa Ligi’nde ise 2 karşılaşmada oynayamadı.

Sosa’nın 17 Ekim Pazar günü Trabzon deplasmanında en azından ikinci yarıda forma giymesi hedefleniyor.

"MAÇ İÇİN GÜN SAYIYORUM"

Öte yandan Sosa, "Yeniden sahada olmak için gün sayıyorum. Kritik Trabzonspor karşılaşmasında görev yapmayı dört gözle bekliyorum. Kazanmamız halinde, ligin zirvesindeki yerimizi daha da sağlamlaştıracağız." ifadelerini kullandı.