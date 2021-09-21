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Fenerbahçe'de Jose Sosa umudu
Fenerbahçe'de orta saha ile forvet arasında yaşanan bağlantı sorunu, gözleri Jose Sosa'ya çevirdi. Arjantinli futbolcu için sağlık ekibi seferber oldu.
- Haber Merkezi
- 21.09.2021 - 11:16
- Güncelleme : 21.09.2021 - 11:59
Fenerbahçe'de orta sahadaki isimlerin hücuma katkı verememesi Vitor Pereira'yı düşündürüyor.
TEK UMUT JOSE SOSA
Meyer'in sürekli yan pas oynaması, Miguel Crespo'nun hazır olmaması gibi unsurlar yüzünden rakip kaleye gitmekte zorlanan sarı-lacivertlilerde, Vitor Pereira'nın tek umudu Jose Sosa.
Sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyen Arjantinli yıldız için sağlık ekibinden özel ricada bulunan Portekizli teknik adam, bir an evvel Sosa'nın takıma kazandırılmasını istedi.
MEYER YEDEĞE
Sosa'nın dönmesiyle birlikte orta sahada Gustavo ve Sosa'yı oynatmayı düşünen Pereira, Meyer'i de yedek kulübesine gönderecek.