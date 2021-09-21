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Fenerbahçe'de Jose Sosa umudu

Fenerbahçe'de Jose Sosa umudu

Fenerbahçe'de orta saha ile forvet arasında yaşanan bağlantı sorunu, gözleri Jose Sosa'ya çevirdi. Arjantinli futbolcu için sağlık ekibi seferber oldu.