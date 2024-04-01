Fenerbahçe'de Joshua King sahalara dönüyor Fenerbahçe'de sakatlığından kurtulan ve bireysel çalışmalara başlayan Joshua King'in sahalara döneceği karşılaşma belli oldu.

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Fenerbahçe'de 7 Şubat'ta sakatlanan ve 54 günlük bir sürede 10 maçı kaçıran Joshua King'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler açıklandı.

Sakatlığı atlatarak bireysel çalışmalara başlayan Norveçli oyuncunun, çarşamba günü oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Öte yandan King'in, sakatlığının tamamen geçtiği ve en geç Sivasspor maçında takıma katılabileceği ifade edildi.

23 maçta 4 gol 4 asist

Bu sezon sakatlık nedeniyle 18 maçı kaçıran King, oynadığı 23 maçta 4 gol atıp 4 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Şimdi taraftarlar, King'in ligden çekilmeme durumunda iyileşerek sahalara dönmesini ve takıma gücüne güç katmasını bekliyor.