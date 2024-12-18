Fenerbahçe'de kale Ertuğrul Çetin'e emanet

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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in sakatlanmasıyla birlikte eldivenler Ertuğrul Çetin'de olacak. Samandıra'da hem kaleci antrenörü Sandro Zufic hem de teknik direktör Jose Mourinho, genç file bekçisiyle özel olarak ilgileniyor.

ZUFIC VE MOURINHO KOLLARI SIVADI

Başakşehir maçında sakatlanan Dominik Livakovic kenara gelmiş ve yerine Ertuğrul Çetin kaleye geçmişti.

Çünkü ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat, kasık sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyordu.

Livakovic, adalesindeki yırtık nedeniyle Eyüp maçında takımını yalnız bırakacak.

Eldivenlere yakın gözüken Ertuğrul için kaleci antrenörü Zufic ve Mourinho kolları sıvadı.

TECRÜBELİLER DE DEVREYE GİRDİ

İkili, 21 yaşındaki file bekçisini bu karşılaşmaya her anlamda hazırlamak için hafta boyunca yakın ilgi gösterecek.

Ayrıca takımın tecrübelileri Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş'ın da Ertuğrul'a güven aşılamak için kolları sıvadığı kaydedildi.