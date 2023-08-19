Fenerbahçe'de kale İrfan Can Eğribayat'a emanet Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Maribor'u elediği maçta yaptığı kurtarışlarla dikkatleri çeken İrfan Can Eğribayat'ın yabancı kaleci transferi yapılana kadar kaleyi koruması bekleniyor.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Maribor'u ilk maçı 3-1, rövanşı 3-0 tamamlanan karşılaşmalar sonucunda eleyerek play-off'a yükselmişti.

Slovenya ekibiyle oynanan ikinci karşılaşmada ise takımın yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat yaptığı kurtarışlarla adeta maça damgasını vurdu.

Kurtarışlarıyla alkış aldı

Maribor karşısında Yakupovic'in kullandığı penaltıyı kurtaran 25 yaşındaki kaleci, ayrıca 60. dakikada Milec'in şutuna nefis uzanarak sol eliyle dışarı tokatladı, 69'da ise Lausic'in sol çaprazdan kaleye çektiği şutu harika refleksle kurtardı.

Kale, İrfan Can'a emanet

Bu performansın ardından taraftarların da kale için favorisi haline gelen İrfan Can için teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi.

Tecrübeli çalıştırıcının son dönemlerde yaşadığı form düşüklüğü sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Altay Bayındır'ı yedek bırakmayı düşündüğü öğrenilirken, yabancı bir file bekçisi gelene kadar kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet etmek istediği belirtildi.

Yaz transfer döneminde 1.2 milyon euro karşılığında 1. Lig ekibi Göztepe'den bonservisi alınan İrfan Can Eğribayat, geçen sezon sarı-lacivertli formayı 13 kez giydi. Başarılı eldiven, bu maçlarda kalesinde 13 gol gördü.