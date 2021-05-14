Euro
10.2333
-0.36%
Dolar
8.44
-0.73%
Altın
497.87
-0.29%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
433.673
-0.23%
EXEN Coin
36.23
-1.14%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C
    Fenerbahçe'de kaleci Altay, takımla çalışmalara başladı

    Fenerbahçe'de kaleci Altay, takımla çalışmalara başladı

    17 Nisan'da sakatlanan ve el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından takımla birlikte çalıştı.
    • AA
    • 14.05.2021 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig’in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    ALTAY TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

    17 Nisan Cumartesi günü yapılan antrenmanda el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilen ve ameliyat edilen Altay Bayındır, takımla birlikte çalışmalara başladı.

    Fenerbahçe de kaleci Altay, takımla çalışmalara başladı #1

    SON 6 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

    Altay’ın Kayserispor maçında kadroda olması bekleniyor. Genç file bekçisi, elindeki kırık nedeniyle son 6 lig maçında forma giyemedi.

    Altay Bayındır, sakatlığı sonrası yaptığı açıklamada ligin son haftalarında sahalara dönmeyi planladığını söylemişti.

    Altay'ın yanı sıra Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'ın da antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı açıklandı.

    Fenerbahçe de kaleci Altay, takımla çalışmalara başladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir