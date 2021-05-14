Fenerbahçe'de kaleci Altay, takımla çalışmalara başladı

17 Nisan'da sakatlanan ve el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig’in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

ALTAY TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

17 Nisan Cumartesi günü yapılan antrenmanda el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilen ve ameliyat edilen Altay Bayındır, takımla birlikte çalışmalara başladı.

SON 6 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Altay’ın Kayserispor maçında kadroda olması bekleniyor. Genç file bekçisi, elindeki kırık nedeniyle son 6 lig maçında forma giyemedi.

Altay Bayındır, sakatlığı sonrası yaptığı açıklamada ligin son haftalarında sahalara dönmeyi planladığını söylemişti.

Altay'ın yanı sıra Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'ın da antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı açıklandı.