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- Fenerbahçe'de kaleye Oytun Özdoğan geçecek
Fenerbahçe'de kaleye Oytun Özdoğan geçecek
Altay Bayındır'ın kupa maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesi, Harun Tekin'in ise henüz tam olarak iyileşememesi nedeniyle, Fenerbahçe'de kale Oytun Özdoğan'a kaldı.
- Haber Merkezi
- 18.12.2020 - 11:50
- Güncelleme : 18.12.2020 - 12:02
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kaleci sorunu yaşanıyor.
Harun Tekin'in elmacık kemiğinin kırılmasının ardından Altay Bayındır'ın da Karacabey ile oynanan kupa maçında direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesi, teknik direktör Erol Bulut'u sıkıntıya soktu.
OYTUN GÖREVE
45 yaşındaki teknik adam, maskeyle çalışmalarını sürdüren Harun'un tam olarak iyileşememesi nedeniyle zorlu deplasmanda 22 yaşındaki kaleci Oytun Özdoğan'a görev verecek.
2. KALECİ ALTYAPIDAN
Sarı-lacivertliler, yedek kaleciyi ise altyapıdan alacak.
Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.