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Fenerbahçe'de kaleye Oytun Özdoğan geçecek

Fenerbahçe'de kaleye Oytun Özdoğan geçecek

Altay Bayındır'ın kupa maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesi, Harun Tekin'in ise henüz tam olarak iyileşememesi nedeniyle, Fenerbahçe'de kale Oytun Özdoğan'a kaldı.