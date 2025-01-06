Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko performansıyla alkış aldı

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Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında gollerini Yousssef En-Nesyri attı ama takımın tartışmasız en iyi ismi, kaptan Edin Dzeko'ydu...

Faslı yıldızın attığı ilk golün pasını veren Dzeko, bu asistin yanı sıra saha içindeki performansıyla da parmak ısırttı.

TARAFTARLAR TEZAHÜRAT YAPTI

Muhteşem bir şekilde takımı yönlendiren kaptana taraftarlar da uzun süre tezahürat yaptı.

PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ

Dzeko, 90+6'da ise kazanılan penaltıyı değerlendiremedi ve topu üstten dışarı gönderdi.

BU SEZON İLK KEZ

Dzeko, uzatmalardaki penaltıda topu dışarı yollarken bu sezon ilk kez beyaz noktadan sonuç alamadı. Daha önce Göztepe ve Galatasaray'a karşı topu ağlara gönderen Dzeko, Avrupa'da da Lugano önünde hata yapmamıştı.

Bu sezon ligde ikinci asistini yapan Dzeko'nun 9 golü var.