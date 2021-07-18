Fenerbahçe'de kaptanlık adayları

Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasıyla 1. kaptanlık boşa düşerken sarı-lacivertlilerde 6 aday öne çıkıyor

Son 20 yıldır Ümit Özat, Alex de Souza, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu gibi baskın karakterli futbolcuların kaptanlık yaptığı Fenerbahçe’de, yeni dönemde 1. kaptanın kim olacağı büyük merak konusu oldu.

Gökhan Gönül’ün takımdan ayrılmasının ardından henüz açıklanmayan yeni kaptan için teknik direktör Vitor Pereira bir portre çizdi ancak isim vermedi.

Portekizli çalıştırıcı, “Kaptan olacak futbolcunun mutlaka güçlü bir karaktere sahip olmasını isterim. Sahada teknik ekibe yardımcı olan, kulübün büyüklüğünü hissedebilen ve bu büyüklüğü arkadaşlarına da hissettiren bir futbolcu olmalı. Ben seçeceğim kaptanda bu özellikleri ararım” demişti.

Portekizli teknik direktörün çizdiği bu portreye göre yeni sezonda kaptanlık için, gerekçeleriyle birlikte şu futbolcular ön plana çıkıyor:

TAKIMIN DOĞAL LİDERİ

LUIZ GUSTAVO: Takımın doğal lideri ve sözü en çok dinlenen adamı olan Brezilyalı futbolcu, Topuk Yaylası’nda Rumen ekibi Csikszereda ile oynanan maçın ikinci yarısına kaptan çıktı.

DÜNYA YILDIZI, SAHA İÇİ LİDERİ OLABİLİR

MESUT ÖZİL: Yeni sezonda kendisinden çok büyük şeyler beklenen dünya yıldızı Mesut Özil’e, 10 numaralı formadan sonra kaptanlık da verilerek saha içi liderliği tescillenmek istenebilir.

YETERLİ TECRÜBEYİ KAZANDI

OZAN TUFAN: 6 sene önce, çocuk sayılacak yaşta Pereira’nın öğrencisi olan Ozan, daha önce Alanyaspor’da ve zaman zaman Fenerbahçe’de defalarca kaptanlık yaptı.

TAKIMIN EN ESKİSİ, CAMİAYI İYİ BİLİYOR

CANER ERKİN: Takımın en eskisi ve camiayı en iyi bilen futbolcu. Bazen tepki çeken davranışlarını dizginlemek için kaptanlık sorumluluğu verilebilir.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ TAKIMLAR VAR

JOSE SOSA: Bayern Münih, Napoli, Milan, Beşiktaş, Trabzonspor geçmişi bulunan Arjantinli orta saha oyuncusu, Türkiye’de daha önce de üstlendiği kaptanlık görevini tekrar alabilir.

ANKARAGÜCÜ'NDE GENÇ YAŞINDA KAPTANDI

ALTAY BAYINDIR: Ankaragücü’nde genç yaşına rağmen başarıyla kaptanlık yapan Altay, Fenerbahçe’nin en genç kaptanı olabilir. 1. kaptan olmasa bile 2 veya 3. kaptanlık verilme olasılığı var.