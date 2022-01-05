Fenerbahçe'de karar haftası: Yeni hoca kim olacak?

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilmeye başlanırken, yeni hocanın bu hafta içinde belli olması planlanıyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından, Fenerbahçe'de hoca krizi baş göstermeye başladı.

Eme Belözoğlu'nun ardından gelen Pereira istenileni veremezken, yeni teknik direktör ise geçen zamana rağmen belli olmadı.

Süper Lig'in ikinci yarısına az bir süre kala taraftarlar yeni hocanın belirlenmesini istiyor ancak Fenerbahçe'de net bir karar verilmiş değil.

Bazı gelen haberlere göre; yabancı oyuncularda umutsuzluğun hakim olduğu söyleniyor. Yeni hocanın takımı tekrardan ayağa kaldırması ve şampiyonluk yarışına sokması ise en büyük beklentiler arasında.

Ali Koç'un ikinci kez koronavirüse yakalanması işleri biraz daha zora sokarken, Slaven Bilic adı öne çıkmaya başladı.

Çin macerası sonra eren Bilic'in Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu belirtilirken, Koç'un önem verdiği ismin Löw olduğu öğrenildi.

Peki, Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Bu sorunun cevabının bu hafta içinde verilmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli camianın gözü Başkan Koç'a çevrilmiş durumda.

FENERBAHÇE'DE KRİTİK HAFTA

Fenerbahçe'nin Joachim Löw için ısrarı sürüyor. Sunduğu ilk teklife olumsuz yanıt alan yönetim, Alman teknik adam ile anlaşma zemini arıyor.

Fenerbahçe, Löw'ü ikna edemez ise Slaven Bilic ve İsmail Kartal'a yönelecek.

Yeni patronun pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçına yetişmemesi halinde takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak.

BİLİC'İN ÇİN MACERASI SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin öne çıkan teknik direktör adayları arasında yer alan Slaven Bilic, Çin ekibi Beijing Guaon ile son maçına çıktı.

Asya Şampiyonlar Ligi için ilk 3’e girme şansı kalmayan Guaon, deplasmanda Shenzhen'i Yongjing Cao'nun golüyle 1-0 mağlup ederken, Bilic'in Çin'deki kariyeri bu maçla noktalanmış oldu.