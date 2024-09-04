Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
AA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı belirtildi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idmanın sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdüğü aktarıldı.

Antrenmanın, çift kale maçın ardından dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)