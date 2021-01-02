Haberler

Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi eksik çok

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi eksik çok

Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan Gustavo, Caner, Ozan ve Serdar maçta forma giyemeyecek.