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    Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi eksik çok

    Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan Gustavo, Caner, Ozan ve Serdar maçta forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 20:05
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    Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi eksik çok

    Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, zorlu Kasımpaşa maçı öncesi kadro kurmakta zorlanıyor.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıktan kurtulan Samatta, Lemos ve Valencia kadroya alınacak. Koronavirüsü henüz atlatamayan Ozan Tufan, Gustavo, Caner Erkin ve Serdar Aziz, kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

    BELİRSİZ 3 İSİM VAR

    Fenerbahçe'de maçta oynayıp oynayamayacağı belirsiz olan 3 isim var.

    Son günlerde ağrıları artan Tolga Ciğerci'nin MR'a gireceği öğrenilirken, hafif ağrıları olduğu belirtilen Ferdi Kadıoğlu ise dünkü antrenmanda düz koşu yaptı.

    Kanarya'da, sol ayağının tendon bölgesindeki ağrıları nedeniyle bu hafta idmanların büyük bölümünü salonda yapan Novak'ın maça 11'de başlayıp başlamayacağı ise pazartesi günü belli olacak. Çek sol bekin, Caner'in yokluğunda oynamak istediği belirtildi.

    Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

    Altay, Novak, Sadık, Tisserand, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Thiam, Valencia, Cisse.

    Fenerbahçe de Kasımpaşa maçı öncesi eksik çok #1

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