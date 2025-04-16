Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan günün antrenmanı salonda yapılan core çalışması ile başladı.

Daha sonrasında ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından çalışma bireysel programlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.